Super Mario Bros arriverà su Netflix: è questa la data d'uscita in streaming?

Dopo lo straordinario successo al botteghino di tutto il mondo, Super Mario Bros. è attualmente in streaming su Peacock ma molto presto il film Universal Pictures basato sul famoso videogame Nintendo esordirà anche sulla piattaforma di streaming Netflix...ma quando, esattamente?

In base all'accordo tra Universal e Netflix, il servizio di streaming può ospitare tutti i film d'animazione prodotti dalla società e realizzati appositamente da DreamWorks e Illumination. Durante questo periodo di 18 mesi, i film d’animazione verranno trasmessi in streaming su Peacock per quattro mesi, su Netflix per i successivi 10 mesi e poi di nuovo sullo streamer originale per gli ultimi quattro. Il film di Super Mario Bros. ha esordito in streaming il 3 agosto su Peacock, il che significa che il suo passaggio su Netflix è proprio dietro l'angolo.

Attualmente non è possibile stabilire una data esatta, ma basandoci sulle precedenti uscite animate di Universal possiamo provare ad indovinarne una più o meno precisa: ad esempio The Bad Guys di Dreamworks è uscito nelle sale il 22 aprile 2022 ed è passato in streaming l'1 luglio su Peacock, per poi arrivare su Netflix quattro mesi dopo l'1 novembre; similmente, Minions: The Rise of Gru della Illumination è uscito nei cinema l'1 luglio 2022, è passato allo streaming il 23 settembre e dopo quattro mesi di Peacock è arrivato su Netflix il 30 gennaio 2023; più di recente, infine, Il gatto con gli stivali: L'ultimo desiderio di Dreamworks, uscito nelle sale il 21 dicembre 2022, ha iniziato lo streaming su Peacock il 10 marzo ed è arrivato su Netflix il 13 luglio. Se Super Mario Bros. rispetterà queste scadenze, allora inizierà lo streaming su Netflix il 3 dicembre 2023 e rimarrà sul servizio fino all'autunno 2024.

Considerando che le date d'uscita possono variare di un massimo di 7 giorni, Super Mario Bros dovrebbe uscire su Netflix entro il 10 dicembre prossimo.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Super Mario Bros ha superato Frozen al box office.