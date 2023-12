Super Mario Bros arriva su Netflix e conquista subito la classifica dei film più visti

Dopo il debutto di Super Mario Bros su Netflix, il film ha rapidamente raggiunto la top 10 dei film più visti sulla piattaforma streaming.

La pellicola tratta dal leggendario videogioco giapponese ha debuttato sulla versione americana di Netflix il 3 Dicembre, ed ha immediatamente raggiunto la top 10 dei film più visti per la settimana che va dal 27 Novembre fino al 3 dicembre. Super Mario Bros si trova attualmente al nono posto della classifica. Questo non è il primo esordio per la pellicola se parliamo di streaming, difatti il film era già disponibile per gli utenti statunitensi sulla piattaforma Peacock dal 3 agosto 2023.

Super Mario Bros. è stato un enorme successo sia per Nintendo che per Illumination Entertainment. Il film è stato visto da ben 168 milioni di persone in tutto il mondo e l’incasso al botteghino a livello globale ha raggiunto la cifra di 1 miliardo e 349 milioni di dollari, posizionandosi dietro solamente a Frozen II. Questo enorme successo ha addirittura portato alla nascita di una nuova etichetta, Nintendo Pictures. Il film fa parte di quel gruppo di pellicole tratte da videogiochi che stanno riscuotendo al momento un grande successo, insieme a Sonic, ad altri prodotti televisivi come Arcane e The Last Of us, e al futuro adattamento live action di The Legend of Zelda. Nonostante ciò, almeno per il momento, Chris Pratt esclude un sequel di Super Mario Bros.