Super Mario Bros, già aperti i preordini per le edizioni home-video bluray, 4K e Steelbook

Le edizioni home-video di Super Mario Bros, il nuovo film Illumination co-prodotto da Nintendo appena sbarcato nei cinema di tutto il mondo, hanno già aperto i preordini in vista dell'uscita sul mercato casalingo fissata per il prossimo giugno.

Il film è ora disponibile sui maggiori rivenditori online USA e UK per l'acquisto in pre-ordine nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD, con quest'ultimo che offre ai collezionisti più sfegatati di home-video e di Super Mario anche l'opzione per un'elegante edizione Steelbook. Inoltre, se proprio volete dare fondo al portafogli, per Super Mario Bros versione casalinga sarà disponibile anche un'adorabile Tin Star Limited Edition (4K nel Regno Unito, Blu-ray negli Stati Uniti) che è essenzialmente uno Steelbook ancora più elaborato.

Ricordiamo che una data di uscita precisa per le edizioni home-video di Super Mario Bros non è ancora stata ancora rivelata ufficialmente, ma il recente leak citato in apertura segnava sul calendario quella del 6 giugno 2023. I prezzi per le varie edizioni home-video del film Illumination e Nintendo variano dai 39,99 dollari per la versione Tin Star Limited Edition ai 19,99 dollari per la versione classica in DVD. In attesa di conoscere ulteriori dettagli - specialmente sull'uscita per il mercato italiano - vi invitiamo a scegliere la vostra edizione preferita di Super Mario Bros dalla foto disponibile in calce all'articolo.

Super Mario Bros è in programmazione nei cinema italiani, distribuito da Universal Pictures.