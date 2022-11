Super Mario Bros, Anya Taylor-Joy promette: 'Mi vestirò da Principessa Peach alla prima'

Dopo il travestimento di Halloween dedicato a Peach, Anya Taylor-Joy ha promesso ai suoi fan di utilizzare il costume dell'iconica principessa di Super Mario Bros anche alla prima del film dedicato al celebre personaggio Nintendo.

In un'intervista con MTV, Anya Taylor-Joy ha detto a Joshua Horowitz di essersi dedicata anima e corpo a questo ruolo, comprando ogni singolo gioco prodotto su Super Mario e acquistando moltissimi gadget dedicati proprio alla Principessa Peach. Ha inoltre precisato che ha già in mente una bellissima coreografia per l'anteprima del film in cui indosserà certamente una corona e sarà circondata da numerosi funghetti viventi.

"Sono davvero entusiasta di fare un tour per promuovere il film perché mi piacerebbe, sai, vestirmi ed essere davvero Peach. Sarebbe davvero divertente... Indosserò la mia corona e avrò la possibilità di avere tanti piccoli funghi intorno a me".

La Principessa Peach nel film di Super Mario Bros è diversa da quella che siamo abituati a vedere nei videogiochi. Sulla base dei trailer fin qui diffusi, la damigella in pericolo è parte integrante dell'azione e guida addirittura Mario durante il suo viaggio nel Regno dei Funghi.

L'uscita di Super Mario Bros è dietro l'angolo. Curiosi di vedere questa pellicola nonostante le molteplici polemiche che l'hanno travolta? Diteci la vostra nei commenti.