Super Mario Bros, Anya Taylor-Joy è già la Pricipessa Peach nel travestimento di Halloween

Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach in Super Mario Bros e per prepararsi al meglio a questo ruolo, l'attrice non ha potuto fare a meno di travestirsi come il celebre personaggio a cui darà la voce nel corso dell'ultima notte di Halloween.

La star de La Regina degli Scacchi è più che entusiasta di questo ruolo che le permetterà di vestire i panni di questa principessa del Regno dei Funghi che solitamente nei videogiochi appare come la damigella in pericolo che attende di essere salvato proprio da Mario.

Alcuni mesi fa parlando con Entertainment Tonight, proprio a proposito di questo ruolo ha detto: "Oh, il film di Super Mario è così divertente. Abbiamo già iniziato a fare dei piccoli pezzi. La parte più bella è che posso giocare con i videogame e dire che sto lavorando, che sto facendo i compiti a casa per studiare il mio personaggio. É una cosa che, ovviamente, mi tocca fare per forza! È così divertente".

Per vederla o meglio, sentirla all'opera al fianco di Chris Pratt bisognerà pazientare ancora un bel po'. Il film di Super Mario è stato rinviato alla primavera 2023 ma Anya Taylor-Joy sembra essersi calata già piuttosto bene nella parte, come si evince dalle immagini riportate in calce alla notizia. Non trovate?