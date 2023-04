Super Mario Bros, finalmente Anya Taylor Joy si presenta vestita da Peach!

"Peach è qui per giocare" scrive Anya Taylor Joy sul post Instagram (che vi abbiamo allegato in fondo alla news). L'attrice si è presentata al red carpet per Super Mario Bros con una tuta totalmente rosa (che dalla descrizione del medesimo post scopriamo essere stata realizzata da Dior), portando al pubblico una Peach più guerriera che mai.

L'attrice sembra fierissima del look, ma d'altronde non ci sorprende dato che la Joy si è dichiarata orgogliosa dell'adattamento del videogame. Già da questo look, difficilmente visto nei precedenti videogiochi, si percepisce una versione di Peach in qualche modo innovativa.

In una vecchia intervista la star aveva appunto affermato che "bisognava raccontare una nuova Peach per una nuova era. Quando ho visto il film completo per la prima volta, ne sono uscita intensamente eccitata e anche abbastanza commossa: le bambine di tutto il mondo avranno un nuovo modello da seguire in fatto di leadership femminile. E' un personaggio che è in grado di ispirare gli altri".

Manca pochissimo all'uscita del film con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy: il film infatti sarà disponibile nelle sale a partire dal 5 Aprile. Ma state attenti: Super Mario Bros avrà una scena post-credit!

Siete curiosi di vedere la nuova Peach della Joy? Fatecelo sapere nei commenti!