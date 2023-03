Super Mario Bros, Anya Taylor Joy parla della sua Peach: 'Sono molto orgogliosa del film'

Nel corso di una recente intervista promozionale con la rivista Total Film, l'attrice Anya Taylor Joy ha avuto modo di parlare della sua interpretazione nei panni della Principessa Peach per l'attesissimo nuovo film animato della Illumination, l'adattamento del videogame Super Mario Bros.

Ampiamente illustrata nel trailer ufficiale di Super Mario Bros pubblicato qualche settimana fa, la Principessa Peach del film Illumination targato Universal Pictures si distinguerà molto dalla sua versione videoludica: questa volta non sarà una semplice 'principessa in pericolo' (quel ruolo spetterà invece a Luigi) bensì una 'principessa agguerrita', pronta a difendere il suo reame dagli assalti dell'esercito del malvagio Bowser.

Anya Taylor-Joy, che di battaglie ne sa qualcosa dato che ha interpretato l'Imperatrice Furiosa nell'attesissimo Mad Max: Furiosa di George Miller, in uscita nel 2024, ne parla così: "Fin dal primo incontro con i creatori del film per parlare di Peach, sono rimasta davvero colpita dal fatto che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, bisognava raccontare una nuova Peach per una nuova era. Quando ho visto il film completo per la prima volta, ne sono uscita intensamente eccitata e anche abbastanza commossa: le bambine di tutto il mondo avranno un nuovo modello da seguire in fatto di leadership femminile. E' un personaggio che è in grado di ispirare gli altri".

Super Mario Bros uscirà il 5 aprile in Italia. Come rivelato da Chris Pratt, fareste meglio a rimanere seduti al termine del film, dato che Super Mario Bros avrà una scena post credit pensata per preparare il terreno ad un eventuale sequel.