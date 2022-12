Super Mario Bros, Anya Taylor-Joy: 'Ora sono una gamer, mi piacciono gli arcade'

Il lavoro di un attore richiede una preparazione meticolosa per ogni ruolo, soprattutto quando si parla di personaggi iconici come la Peach di Super Mario Bros: Anya Taylor-Joy, però, non è certo una sprovveduta, e per farsi trovare pronta in tempo per la chiamata alle armi ha optato per una full immersion nel mondo dei videogiochi.

Dopo aver promesso di vestirsi da Peach per la premiere di Super Mario Bros., infatti, l'attrice di The Witch e La Regina degli Scacchi ha parlato della sua neonata passione per il mondo dei videogame, dicendosi inoltre particolarmente portata per gli arcade.

"Quindi ora sono una gamer, ed è davvero molto divertente. Da un punto di vista ideologico mi piace molto giocare agli arcade, perché è un po' come il cinema: mi piace il rituale. Ci vado con un bel gruppo di amici e passiamo ore davanti agli arcade" sono state le parole di Anya Taylor-Joy.

Insomma, la dedizione non può esser messa in discussione: siamo sicuri, comunque, che in molti avremmo affrontato con entusiasmo una preparazione di questo tipo, per quanto sicuramente lunga e dispendiosa in termini di energie (e di gettoni, se parliamo di cabinati!). Anya Taylor-Joy e Peach a parte, comunque, qui trovate il nuovo trailer di Super Mario Bros.