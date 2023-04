Super Mario Bros, sempre più in alto: il secondo weekend arriva a 92 milioni d'incassi!

È doppiamente record nel secondo weekend per Super Mario Bros: se fino ad un giorno fa si contava un incasso di 87 milioni di dollari negli Stati Uniti, ora la cifra si è notevolmente alzata.

Il film con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy è infatti arrivato a 92.5 milioni di dollari alla fine del suo secondo weekend. Inoltre, a livello globale il film ha superato i 700 milioni. Insomma, si prevedono degli incassi fenomenali se si continua su questa linea. Di questo passo Super Mario Bros non avrà problemi a superare il miliardo.

Per chi non l'ha ancora visto: cosa c'è d'aspettarsi dal film? Tra l'imprigionamento di Luigi, e la riproduzione delle iconiche corse in kart sotto la furia di Bowser, c'è un personaggio che smuove le masse: è Peach. Ma non è la Peach che ricordiamo, è molto di più. A tal proposito ha parlato Anya Taylor-Joy, che le ha dato la voce: "Quando ho visto il film completo per la prima volta, ne sono uscita intensamente eccitata e anche abbastanza commossa: le bambine di tutto il mondo avranno un nuovo modello da seguire in fatto di leadership femminile. E' un personaggio che è in grado di ispirare gli altri", ha affermato l'attrice in una vecchia intervista.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Bros. Ma non fate i timidi: fateci sapere la vostra sul film. Vi è piaciuto?