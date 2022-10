Super Mario Bros, l'account di Sonic ironizza sulle critiche al design!

Le dure critiche intorno al look di Super Mario nel film dedicato all'iconico personaggio dei videogame non accennano a placarsi e così ne ha approfittato l'account Twitter di Sonic The Hedgehog. Ieri Nintendo e Universal hanno mostrato le prime immagini del film che avrà Chris Pratt come doppiatore principale.

Una delle critiche più bizzarre ricevute da alcuni fan è... la mancanza di un fondoschiena per Mario! A quel punto è intervenuto Sonic. L'account Twitter ha pubblicato un brevissimo tweet, sottolineando ironicamente come lui non possa capire quello che sta accadendo a Super Mario.



Impossibile non ricordare la celebre polemica sul design di Sonic The Hedgehog, che costrinse addirittura la produzione a modificare l'aspetto del roditore blu protagonista del film. I creatori riprogettarono il personaggio, per la gioia dei fan, inorriditi dalla prima grafica di Sonic. Ciò che sta accadendo a Super Mario non sembra poter raggiungere tali estremi ma certamente alcune critiche hanno fatto sorridere anche gli appassionati più esigenti.



Oltretutto non è certo l'unica critica avanzata dagli spettatori; già in sede di casting venne criticata la scelta di Chris Pratt come doppiatore di Mario, e in effetti anche dopo il primo trailer di Super Mario Bros le polemiche non sembra si siano placate nemmeno su questo fronte.

Nel cast vocale del film anche Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Keegan-Michael Key e Jack Black.



Su Everyeye potete recuperare il trailer di Super Mario Bros, pubblicato online due giorni fa.