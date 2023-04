Super Mario Bros: 5 cose che forse non sapete sul nuovo film Illumination e Nintendo

Questa settimana Super Mario Bros è arrivato nelle sale italiane e in attesa di scoprire i risultati del box office per il week-end d'apertura, che stando alle prime stime dovrebbe arrivare alle stelle, abbiamo preparato per voi cinque curiosità da scoprire sulla nuova fatica Illumination co-prodotta da Nintendo.

Se volete prepararvi al meglio prima delle visione del film o se siete appena usciti dalla sala affamati di aneddoti e fatti dal dietro le quinte, ecco per voi 5 curiosità che forse non sapete su Super Mario Bros:

Il film si apre una pubblicità per la nuova ditta degli idraulici 'Super Mario Bros', e la donna che chiede l'intervento dei due fratelli Mario e Luigi è doppiata da Jeannie Elias, la voce di Peach nel primo cartone animato di Super Mario uscito tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 per DiC Entertainment, The Super Mario Bros. Super Show!

nel primo cartone animato di Super Mario uscito tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 per DiC Entertainment, The Super Mario Bros. Super Show! In una scena, ambientata in una pizzeria all'inizio del film, si può intravedere un cabinato per un videogioco chiamato "Jump Man" : si tratta di una citazione alle origini del personaggio di Super Mario, che inizialmente era conosciuto come "Jumpman" quando apparve per la prima volta nel videogioco "Donkey Kong" (1981). Il nome del personaggio venne cambiato successivamente in Mario perché assomigliava fisicamente all'imprenditore Mario Segale , proprietario dello stabile in cui sorgevano gli uffici di Nintendo America.

: si tratta di una citazione alle origini del personaggio di Super Mario, che inizialmente era conosciuto come "Jumpman" quando apparve per la prima volta nel videogioco "Donkey Kong" (1981). Il nome del personaggio venne cambiato successivamente in Mario perché , proprietario dello stabile in cui sorgevano gli uffici di Nintendo America. Per 'trovare la voce perfetta' per il suo personaggio, la principessa Peach, l'amatissima attrice Anya Taylor Joy ha ammesso di aver giocato 'diversi' capitoli della saga videoludica di Super Mario (a proposito: avete visto Anya Taylor Joy vestita da Peach alla premiere del film?).

videoludica di Super Mario (a proposito: avete visto Anya Taylor Joy vestita da Peach alla premiere del film?). Questa non è la prima volta che Chris Pratt e Charles Day, doppiatori di Mario e Luigi nel film, lavorano insieme in un film d'animazione: i due attori avevano già unito le forze in The Lego Movie (2014) e in The Lego Movie 2 (2019). Tra l'altro, nel primo film LEGO c'è una scena in cui il personaggio di Chris Pratt, Emmet Brickowski, osserva una mini figura su un pezzo di carta che assomiglia a Mario .

nel film, lavorano insieme in un film d'animazione: i due attori avevano già unito le forze in The Lego Movie (2014) e in The Lego Movie 2 (2019). Tra l'altro, nel primo film LEGO c'è una scena in cui il personaggio di Chris Pratt, Emmet Brickowski, osserva . Nel film si può intravedere, tra le ambientazioni di Brooklyn, un ristorante francese chiamato "Chasse du Canard", che in inglese si traduce in "Duck Hunt": un altro dei primi giochi Nintendo, che spesso veniva confezionato proprio insieme a Super Mario Bros.

