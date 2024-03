Super Mario Bros 2 sarà uno spin-off senza Mario? Gli ultimi rumor

Quando è stato ufficializzato un sequel di Super Mario Bros - il film la mente ha viaggiato nelle ipotesi di un nuovo viaggio dell'idraulico più famoso dei videogame, ma le cose potrebbero andare diversamente.

Potreste immaginare un Super Mario Bros 2 - il film senza Super Mario? Neanche noi, ma la lettura degli ultimi comunicati ufficiali potrebbe essere stata non del tutto corretta e indicare più che un sequel un film spin-off.

Il protagonista? Sembrerebbero esserci molti indizi su un film dedicato esclusivamente a Luigi, anche in vista del videogame Luigi's Mansion 4 la cui finestra d'uscita è prevista per il 2026. Tempi che coincidono perfettamente con il probabile arrivo del nuovo film di Illumination che, indovinate un po', ha come data d'uscita (almeno per il momento) il 3 aprile 2026. Un insider ha parlato di una "certa sinergia" tra le parti che ha suggerito, come le parole usate nell'annuncio volontariamente generiche, che la prossima pellicola possa essere effettivamente uno spin-off il cui protagonista non sarà Mario bensì o Luigi o Donkey Kong. A ogni modo si tratta soltanto di rumor in attesa di ulteriori dettagli sul prossimo film dell'universo di Super Mario Bros.

Super Mario Bros - il film è tra i 10 migliori incassi del 2023: per molto tempo al primo posto nella classifica, ma superato dal blackbuster di Warner Bros. Barbie, il film animato ha pienamente rispettato ogni aspettativa (e oltre). Proprio per questo motivo, sempre secondo l'insider, "Universal vorrebbe più film legati a Super Mario nel minor tempo possibile".