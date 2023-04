Super Mario Bros 2, quando uscirà il sequel del film con Chris Pratt?

Super Mario Bros. sta ottenendo un successo degno di quello del franchise videoludico da cui è tratto: il film con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy sta effettivamente rispettando, e forse addirittura superando, le aspettative che avevano portato Illumination a puntarci, facendo sì che già si cominci a parlare di un sequel.

Mentre Super Mario Bros. rompe record su record, dunque, la domanda che tutti i fan si pongono è: Super Mario Bros. 2 si farà? E, in tal caso, qual è l'attesa che ci toccherà sopportare prima che un nuovo capitolo delle avventure dell'idraulico più famoso del mondo sbarchi sul grande schermo?

Mettiamo subito le mani avanti: al momento non si ha alcuna notizia al riguardo, e d'altronde non potrebbe essere altrimenti visti i pochi giorni trascorsi dal debutto in sala! Un'idea, però, possiamo farcela dando uno sguardo alla storia di Illumination, che ha sempre puntato per più di un film sui propri franchise di maggior successo (vedi Cattivissimo Me, ma anche Sing e Pets), lasciando in genere trascorrere circa 3 anni tra un capitolo e l'altro.

Probabile, a questo punto, che un sequel di Super Mario Bros. possa vedere la luce intorno al 2026: visti i risultati del primo capitolo, siamo certi che Illumination non vorrà smettere di sfruttare questa gallina dalle uova d'oro! Fino ad allora, intanto, consoliamoci con la possibile nomination di Jack Black agli Oscar per Peaches.