Super Mario, Anya Taylor Joy sta preparando il ruolo di Peach: potete immaginare come

Come rivelato lo scorso settembre Anya Taylor Joy sarà Peach nel film d'animazione di Supermario attualmente in lavorazione con Chris Pratt nei panni 'vocali' del protagonista.

In una recente intervista promozionale con Entertainment Tonight, la giovane attrice di Glass, The Witch e La regina degli scacchi ha spiegato come si sta preparando per interpretare la famosa principessa della serie di videogame Nintendo ... ma potete già immaginarlo: "Oh, il film di Super Mario è così divertente. Abbiamo già iniziato a fare dei piccoli pezzi. La parte più bella è che posso giocare con i videogame e dire che sto lavorando, che sto facendo i compiti a casa per studiare il mio personaggio. E' una cosa che, ovviamente, devo fare per forza! È così divertente."

Nel recente videogame Super Mario Odyssey, i fan della saga hanno visto emergere maggiormente il personaggio di Peach, che si è dimostrata molto più della canonica principessa in pericolo quando ha rifiutato le proposte sia di Bowser che di Mario per poter continuare in santa pace il proprio viaggio intorno al mondo. Resta da vedere quale ruolo avrà Peach nel film, anche se è facile pensare che non sarà relegata ad una semplice damigella da salvare. Per quanto riguarda Anya Taylor Joy, l'attrice tornerà al cinema nei prossimi giorni con Last Night in Soho, nuovo film di Edgar Wright; prossimamente invece sarà protagonista di The Northman, nuovo film di Robert Eggers, e soprattutto Furiosa di George Miller, nuovo capitolo della saga di Mad Max.

Ma tornando al film Nintendo, guardate il video di Super Mario pubblicato da Chris Pratt.