Super Mario 2, a che punto è il sequel? Brutte notizie da Jack Black

Il film dedicato a Super Mario è stato un incredibile successo di pubblico e di critica rinnovando il legame sempre più stretto tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi. Il doppiatore di Bowser, Jack Black, autore anche di una delle canzoni della colonna sonora, ha parlato a Variety del fatto che ancora non abbia saputo niente del sequel.

Dopo aver condiviso le parole di Chris Pratt, incerto a proposito di un sequel di Super Mario Bros., torniamo a parlare della possibilità di vedere un secondo capitolo riportando le dichiarazioni di un’altra grande stella di Hollywood coinvolta nel film Nintendo.

Intervistato da Variety, Jack Black ha infatti parlato del suo impegno musicale per il film e della possibilità di un sequel, affermando però di non essere ancora stato interpellato in merito: “C’è stato silenzio radio. Le uniche chiacchiere le ho fatte io, e non so nemmeno se mi sia permesso chiacchierare. In effetti non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

L’attore e musicista ha quindi parlato della canzone che ha scritto e interpretato per il prodotto: “Non mi piace mischiare la mia musica con i film, a meno che non me lo dicano dall’inizio. Sono molto protettivo nei confronti dei Tenacious D. Mi hanno mandato un’idea di 30 secondi ed era divertente. Così l’ho elaborata, ho aggiunto un testo e una melodia e a loro è piaciuta molto e l’hanno inserita nel film. Non potevo credere che lo avessero fatto”.

Black ha quindi esposto la sua idea per l'eventuale sequel: "Si potrebbe chiamare La Vendetta di Bowser. Penso potrebbe essere un musical, come quello che Todd Phillips sta presumibilmente facendo con Joker 2".

In attesa di scoprire se e quando comincerà la produzione del secondo film di questa nuova trasposizione cinematografica, vi lasciamo alla recensione di Super Mario Bros.