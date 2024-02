Super/Man, DC e James Gunn acquistano il documentario su Christopher Reeve

Uno dei film più chiacchierati dal Sundance Film Festival 2024 è stato il documentario indipendente Super/Man, incentrato sulla carriera e la vita di Christopher Reeve, primo storico interprete di Superman sul grande schermo.

In queste ultime ore però è stato confermato che il successo del film non rimarrà nei confini del Sundance, dato che i diritti di distribuzione di Super/Man: The Christopher Reeve Story sono stati acquistati da Warner Bros. Pictures, a seguito di un'intensa guerra di offerte scaturita dopo le proiezioni del titolo al Festival: secondo i rapporti l'affare è stato portato a termine con un'offerta di 15 milioni di dollari, dietro alla quale a quanto pare c'è stata la spinta di James Gunn.

Il co-CEO dei DC Studios, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, ha confermato personalmente l'acquisizione sulla sua pagina Instagram, rivelando che lui e il co-CEO Peter Safran hanno contribuito personalmente a portare Super/Man in casa Warner Bros, società che detiene i diritti del mondo DC Comics: "Ho visto il bellissimo documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story un paio di settimane fa", si legge nel post di Gunn. "Mi ha lasciato emotivamente sconvolto. Peter e io sapevamo che i DC Studios dovevano essere coinvolti in questo progetto e sono grato alla nostra famiglia di Warner Bros, HBO, CNN e Max che hanno lavorato così duramente per acquisirlo. È un film meraviglioso, realizzato da un regista meraviglioso non solo per persone come me che amano il lavoro di Reeve, ma per tutti."

