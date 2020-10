Super High: Common, Craig Robinson e Andy Samberg nella parodia dei cinecomic

Dopo una battaglia tra diversi studi di produzione, New Line Cinema si è aggiudicata i diritti della commedia parodia dei cinecomic intitolata Super High e che al momento vede come protagonisti del cast le star Common, Craig Robinson e Andy Samberg. Al momento la produzione sarebbe alla ricerca di un nome per la regia mentre è già noto l'autore.

La trama del film si focalizzerebbe su una speciale partita di marijuana che dona alle persone che ne entrano in contatto degli speciali superpoteri. A scrivere la sceneggiatura sarà Adam Mansbach su un soggetto scritto da lui stesso insieme a Shamier Anderson; Anderson sarà anche produttore esecutivo del progetto. Alla produzione troviamo Party Over Here, 3 Arts, Narrative, insieme ai tre protagonisti succitati: Samberg, Robinson e Common.

Per chi non conoscesse Mansbach, si tratta di un autore e umorista più volte citato nelle liste dei bestseller del New York Times e la sua sceneggiatura d'esordio, Barry, è stata nominata agli Independent Spirit Award. Il suo Go the F*ck to Sleep è stato al #1 dei bestseller selezionati dal New York Times ed è stato tradotto in circa quaranta lingue e nominato dal Time Magazine nel 2011 come "Thing of the Year". I due successivi sequel, You Have to F*cking Eat e F*ck, Now There Are Two of You, sono anche entrati nella lista bestseller del New York Times, con la versione audiolibro che si avvale anche delle voci narranti di Samuel L. Jackson, Bryan Cranston e Larry David.

Di recente abbiamo potuto apprezzare Craig Robinson nel film Netflix Dolemite Is My Name, al fianco di Eddie Murphy; Adam Samberg, star della sit-com di ABC Brooklyn Nine-Nine, sarà nel film premiato al Sundance Palm Springs; Common è nel cast del thriller Ava con Jessica Chastain.