Super Fly: lo sceneggiatore di Watchmen al lavoro sul remake del crime movie del 1972

Come riporta quest'oggi, lasta preparando il remake del dramma poliziesco, crime movie blaxploitation deldiretto dail cui nuovo adattamento vedrà alla sceneggiatura, già dietro la trasposizione di Watchmen di

Protagonista del film originale era Ron O'Neal nei panni di Priest Ypungblood, trafficante di cocaina in cerca di un ultimo e redditizio affare prima di lasciare il mondo criminale della droga. Nel titolo hanno recitato anche Sheila Freitz nei panni di Georgia, Julius Harris come Scatter e Charles McGregor in quelli di Fat Freddie.



A produrre il remake di Super Fly troveremo Joel Silver, con l'executive di Sony, Palek Patel, che ha giù dichiarato di aver acquisito di diritti del film. Al momento si starebbe già esaminando una lista di attori per i ruoli princiapli, quindi la produzione potrebbe cominciare già nei primi mesi del prossimo anno.

Per Alex Tse questo Super Fly sarà la seconda esperienza come sceneggiatore cinematografico, essendo Watchmen l'unico lungomentraggio all'attivo dello scrittore.