Super cast per Triple Frontier di J.C. Chandor: torna Ben Affleck insieme a Oscar Isaac!

sono alle battute finali delle trattative per far parte del cast di, secondo quanto riporta Variety. Le due star si uniranno a. Il film, diretto da, è in fase di pre-produzione per Netflix, dopo anni di tira e molla tra studios.

Le riprese di Triple Frontier inizieranno il 26 marzo e si svolgeranno tra California, Columbia e Hawaii. Per Triple Frontier s'intende la zona di confine tra Argentina, Brasile e Paraguay. J.C. Chandor si è occupato anche della sceneggiatura, basata sulle bozze di Mark Boal. La storia si concentra su cinque amici metteranno alla prova il loro legame quando si uniranno per sconfiggere un signore della droga sudamericano; ciò innescherà una serie di eventi indesiderati.

Il film è in sviluppo dagli anni 2000 ed ha attratto nel tempo una lista molto lunga di star. Inizialmente Johnny Depp e Tom Hanks erano legati al progetto, con Kathryn Bigelow alla regia. Nel 2017 Channing Tatum e Tom Hardy avrebbero dovuto recitare nel film grazie alla Paramount. Tuttavia, da quando il progetto è finito nelle mani di Netflix, lo studio ha guardato a Ben Affleck come possibile protagonista. Inizialmente Affleck si ritirò dal progetto, sostituto da Mark Wahlberg, ma ora la notizia del suo ritorno, insieme a Oscar Isaac.

J.C. Chandor è uno dei più apprezzati registi di thriller e drammi americani, e deve l'inizio della sua carriera alla regia di spot e documentari. Nel 2011 ha diretto il suo primo film, Margin Call, con Kevin Spacey, Jeremy Irons e Zachary Quinto. Nel 2013 ha partecipato fuori concorso al Festival di Cannes con All Is Lost - Tutto è perduto con unico protagonista Robert Redford. Molto apprezzato (anche se in Italia è uscito con notevole ritardo nelle sale) il suo ultimo film, intitolato 1981: Indagine a New York (A Most Violent Year), con Jessica Chastain e Oscar Isaac.

Ben Affleck recentemente è tornato a recitare nel ruolo di Bruce Wayne/Batman in Justice League di Zack Snyder/Joss Whedon mentre Oscar Isaac è in un periodo molto prolifico, avendo lavorato in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, rivestendo i panni di Poe Dameron, e successivamente in Suburbicon di George Clooney, Annientamento di Alex Garland (uscito in Italia esclusivamente su Netflix) e lo vedremo in Life Itself di Dan Fogelman.