Super Bowl 2023, quali nuovi trailer ci saranno? Tra Marvel e DC, ecco i più probabili

Il 12 febbraio 2023 è ormai alle porte, e in molti si chiedono quali trailer verranno trasmessi durante la 57ª edizione del Super Bowl, l'evento sportivo che da decenni rappresenta un ottimo veicolo per promuovere i film in uscita. Ecco alcune previsioni al riguardo.

A livello puramente temporale, è probabile che durante il Super Bowl vedremo lo spot di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita il 15 febbraio 2023 – appena tre giorni dopo la sua eventuale trasmissione. Ricordiamo inoltre come quest'anno assisteremo alla pubblicazione dei Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 maggio) e The Marvel (28 luglio), sempre targati MCU.

A ridosso dell'evento sportivo troviamo anche Creed III, in uscita il 3 marzo e primo della serie girato per Imax, con il debutto alla regia di Michael B. Jordan. Due settimane più tardi, cadono nello stesso giorno Shazam! The Fury of the Gods (il nuovo capitolo DC sul supereroe dai poteri legati alla mitologia antica) e 65 (dall'intrigante premessa secondo la quale "Jurassic Park incontra Il pianeta delle scimmie"). Altrettanto probabile è John Wick: Capitolo 4 (24 marzo), perché la presenza di Keanu Reeves e la celebrità della saga bastano di per sé a imporlo nello scenario culturale. In particolare, per Keanu Reeves John Wick 4 sarà il film con più azione del franchise.

Meno plausibile – ma comunque verosimile – è la trasmissione dei film che verranno pubblicati tra aprile, maggio e giugno, come Super Mario Bros. - Il film (7 aprile), Fast X (decimo e ultimo capitolo della saga di Fast & Furious, 10 maggio), Indiana Jones e la ruota del destino (similmente, ultimo capitolo in cui Harrison Ford interpreterà l'archeologo avventuriero, 30 giugno) e Transformers: Rise of the Beasts (rivitalizzazione post-Michael Bay del franchise iniziato con Bumblebee, 9 giugno). Non per questo vanno dimenticati Spider-Man: Into the Spider-Verse e La sirenetta con l'interpretazione di Halle Bailey, nonostante siano adatti a un pubblico più giovanile.

E se il Super Bowl coprisse il periodo estivo – o addirittura invernale? In questo caso, i più gettonati sono Mission: Impossible - Dead Reckoning, Barbie con Margot Robbie e Wonka con Timothée Chalamet.

Di certo non mancheranno le sorprese: ad esempio, Bryan Cranston tornerà ad essere Walter White per uno spot del Super Bowl.