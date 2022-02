Super Bowl 2022: Paul Rudd e Seth Rogen si riuniscono nello spot delle patatine Lay's

Paul Rudd e Seth Rogen sono buoni amici da anni, e adesso sono tornati sullo schermo nel nuovo spot delle patatine Lay's. Si tratta di una pubblicità per il Super Bowl del 2022 scritta da Rogen ed Evan Goldberg, che l'ha anche diretta. La troverete in cima all'articolo.

Come vediamo nelle prime immagini, ci sono Rogen e Rudd, sposo e testimone, che presumibilmente prima delle nozze ricordano i vecchi tempi insieme a un sacchetto di patatine Lay's, che ritornano con una pubblicità nel corso del Super Bowl dopo ben 17 anni di assenza. E lo fanno in grande stile, promuovendo la campagna "Stay Golden".

I due protagonisti dunque vanno indietro negli anni, e ricordano le tappe importanti della propria amicizia, partendo da un viaggio in decappottabile di molti anni prima dove cantavano insieme la hit di Shania Twain, You're Still the One. Seguono poi scene assurde, colme di citazioni cinematografiche. C'è, ad esempio, una confessione disperata fatta in un aereo che precipita, un incontro con un inquietante stalker, l'incontro con il ghoul che sarebbe poi diventata la moglie di Rogen e tanti altri momenti. Fino, ovviamente, al fatidico sì seguito dai festeggiamenti. Tutto questo in 60 secondi. Siete curiosi di vederlo? Troverete il video in cima all'articolo!

Intanto tutti attendono il prossimo Ant-Man, dove Paul Rudd potrebbe accogliere Bill Murray!