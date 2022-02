Super Bowl 2022: tra Marvel e DC, quali trailer potrebbero debuttare durante l'evento?

Il Super Bowl LVI 2022 promette di essere uno dei più grandi eventi di sempre con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige per l'Half-Time Show, ma cosa potranno vedere i fan Marvel e DC in termini di trailer cinematografici?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma secondo alcuni report (con Deadline in prima linea) è possibile che i Marvel Studios abbiano pianificato nuovi trailer per Moon Knight e/o Doctor Strange in the Multiverse of Madness: entrambi i progetti del resto si sono già mostrati con i primi teaser (a proposito, leggete la nuova trama ufficiale di Doctor Strange 2), ed entrambi usciranno nel giro dei prossimi tre mesi, il che significa che dei trailer più sostanziosi potrebbero essere in dirittura d'arrivo.

Una possibilità più azzardata sarebbe l'inclusione di una pubblicità per Thor: Love and Thunder, che non ha ancora debuttato nemmeno con un teaser nonostante la sua uscita prevista per l'estate, ma al momento è impossibile fare previsioni sebbene Marvel Studios (e la Disney in generale) hanno una forte presenza al Super Bowl, quindi staremo a vedere.

Per quanto riguarda la DC Films, scommettere su un nuovo spot di The Batman sarebbe una puntata sicura, più azzardata invece - ma non da escludere totalmente - l'ipotesi The Flash. Inoltre, la Warner ha già pronti Black Adam e Aquaman & The Lost Kingdom, tutti a riprese concluse e previsti per l'uscita entro la fine del 2022, dunque i fan hanno parecchio materiale da 'attendere' per la partita di NFL più importante e seguita dell'anno.

Secondo voi quali film saranno mostrati durante il Super Bowl? Ditecelo nei commenti.