Sung Kung rivela: Han era anche in una scena tagliata di Fast & Furious 7

Il trailer di Fast & Furious 9 distribuito durante il Super Bowl ha fatto saltare un battito ai fan del franchise quando in camera è tornato Han, che credevamo morto nel secondo capitolo della saga. Adesso l'attore ed interprete Sung Kang rivela che il suo personaggio aveva anche un cameo in Fast & Furious 7, che però fu eliminato.

A quanto pare il regista James Wan aveva immaginato una scena flashback con protagonista il pilota nipponico, nel quale avremmo visto Han presenziare alle nozze di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) segretamente svoltesi nella Repubblica Dominicana prima degli eventi del film primigenio.

"C'è una scena in un precedente capitolo che ho girato, ma di cui le persone non conoscono l'esistenza. Era una scena con Dom e Letty ed era nel film diretto da James Wan. Io e Gal Gadot eravamo ad Atlanta per girare scene separate ed erano dei flashback. Ero al loro matrimonio come testimone, ma ciò che è strano e che non capisco è che venivo ripreso con un vecchia telecamere, una Hi8, e pensavo "quando è ambientato il matrimonio? Negli anni '40?"."

Kang continua rivelando che la scena fu tagliata perché secondo il produttore del franchise Jeff Kirschenbaum "Han non sembrava Han":

Sul set di Fast & Furious 9 mi ha detto che aveva visto quella scena e che aveva deciso di eliminarla dalla pellicola perché la parrucca era orribile. All'epoca avevo i capelli corti perché stavo recitando in Gang Related, così dovetti usare una parrucca. La chiamata fu improvvisa e da Los Angeles mi precipitai in Georgia, ma con quella quella parrucca sembrava avessi Alfalfa sulla testa. Non sembrava il vero Han, ma una sua versione senzatetto."

Quello di Han è stato un ritorno improvviso e inaspettato (era morto!), ma all'alba della lancio del trailer di Fast & Furious 9 nuovo poter che lo vede protagonista ha fatto il giro del web e, secondo il regista, s'inserisce perfettamente nella timeline