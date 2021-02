Sundance Film Festival, i vincitori: ecco i migliori film da attendere per il 2021

Nelle scorse ore sono stati assegnati i riconoscimenti del Sundance Film Festival 2021, con la premiazione condotta da Patton Oswalt. Il film CODA di Siân Heder targato Apple ha vinto il Gran Premio della Giuria, il Premio del Pubblico e un Premio Speciale per il cast. Heder ha vinto anche il premio per la miglior regista nella sezione drama.

CODA racconta la storia di una ragazza, Ruby, unica persona udente in una famiglia di sordomuti, combattuta sulla decisione di rimanere con loro visto che la loro attività di pesca risulta minacciata.

Summer of Soul di Ahmir 'Questlove' Thompson ha vinto il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al miglior documentario.



Hive di Blerta Basholli, che racconta la storia di una donna in Kosovo che combatte contro una società patriarcale e che deve far fronte alla scomparsa del marito ha vinto tre premi: World Cinema Audience Dramatic, Gran Premio della Giuria e miglior regista nella sua sezione.

Il premio World Cinema Documentary se l'è aggiudicato Flee. Nella categoria dedicata ai cortometraggi, Akinola Davies Jr. ha vinto il premio per Lizard, film che vede una bambina di 8 anni, Juwon, in grado di percepire il pericolo che viene espulsa da un servizio scolastico domenicale.

Alla presentazione dei premi online, insieme a Patton Oswalt che ha condotto la serata da casa sua a New York, hanno partecipato anche Alison Brie, Diego Luna e Cynthia Erivo.



Ma in questi giorni tutti parlano di CODA, sia per il budget da 25 milioni di dollari messo a disposizione da Apple, sia per il fatto che si tratta di un remake del successo francese La famiglia Bélier.



Su Everyeye trovate la recensione de La famiglia Bélier e i premi al Sundance nel 2019.