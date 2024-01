Suncoast: su Disney+ il nuovo film di Woody Harrelson con Nico Parker di The Last of Us

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso in queste ore il trailer e la data d'uscita di Suncoast, nuovo film scritto e diretto da Laura Chinn con protagonisti la star di The Last of Us Nico Parker, l'attrice Laura Linney e l'amatissimo Woody Harrelson.

Il film originale si basa sulla storia semiautobiografica di un’adolescente (Nico Parker, attrice di The Last of Us di HBO) che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre (Laura Linney), stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista (la star di Non è un paese per vecchi Woody Harrelson) che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

Searchlight Pictures presenta Suncoast, una produzione Freestyle Picture Company e 7 Deuce Entertainment: il film scritto e diretto da Laura Chinn è prodotto da Jeremy Plager, Francesca Silvestri, Kevin Chinoy e Oly Obst. I produttori esecutivi sono Chris Stinson, Amy Greene e Anna Schwartz. Nel cast, oltre a Woody Harrelson, Laura Linney e Nico Parker, ci sono anche Matt Walsh, Keyla Monterosso Mejia, Scott MacArthur, Ella Anderson, Daniella Taylor, Amarr e Ariel Martin.

Suncoast è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2024 e sarà disponibile in streaming in esclusiva in Italia dal 9 febbraio su Disney+. All'interno dell'articolo potete riprodurre il trailer ufficiale.