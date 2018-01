Summer of '84: teaser per il nuovo horror dai creatori di Turbo Kid

Gunpowder & Sky e Brightlight Pictures hanno diffuso in streaming il primo teaser ufficiale di, il nuovo thriller horror diretto da, e

Dai registi della hit di Netflix Turbo Kid (2015), il film vede la presenza nel cast di Graham Verchere (Fargo, The Good Doctor), Judah Lewis (Demolition, The Babysitter), Cory Gruter-Andrew (The 100), Caleb Emery (Goosebumps, American Vandal) e Rich Sommer (Mad Men).

Scritto da Matt Leslie e Stephen J. Smith e nel 2016 inserito nella lista delle migliori sceneggiature di genere (Blood List), il film sarà presentato in anteprima internazionale al prossimo Sundance Film Festival, il 22 gennaio 2018.

Sinossi: Ogni serial killer è il vicino di casa di qualcuno. Per il quindicenne Davey, il pensiero di avere un omicida come vicino di casa è una prospettiva inquietante quanto affascinante che lo tiene occupato all’inizio dell’estate. In piena febbre ormonale, Davey e i suoi amici immaginano le loro prime conquiste sessuali fino a quando le news cominciano a parlare del misterioso killer di Cape May. Davey allora convince i suoi amici a investigare, fino a scoprire che il suo vicino di casa, un ufficiale di polizia single, potrebbe essere tra i sospettati. È l’immaginazione di Davey o i suoi sospetti potrebbero rivelarsi fondati?