Summer Lovin', il prequel di Grease ha trovato il suo regista

Lo scorso anno veniva annunciata la produzione di un prequel di Grease intitolato Summer Lovin', cavalcando un po' l'onda degli ultimi anni, in cui ci si è dedicati con particolare dedizione allo sviluppo di prequel/sequel/reboot/remake. Rimaneva però un'incognita il regista della pellicola, che ora è invece stato annunciato.

A girare il lungometraggio per Paramount Pictures sarà Brett Haley, regista di progetti come il film di Netflix Raccontami di un Giorno Perfetto, basato sul romanzo YA All The Bright Places; del musical del 2018 con Nick Offerman e Kiersey Clemmons Hearts Beats Loud; e della pellicola con Sam Eliott e Malin Akerman, Nei Miei Sogni.

La sceneggiatura di Summer Lovin' sarà invece affidata a Leah McKendrick (M.F.A., Un Amore Degenerato), e sarà incentrata, come intuibile anche dal titolo, sugli eventi narrati nell'iconico brano cantato da Danny e Sandy.

E a proposito di brani e performance iconiche, chissà cosa ci riserverà il prequel in fatto di musica e casting. Il film del 1978 è diventato celebre in gran parte anche grazie a queste due componenti, l'indimenticabile colonna sonora e l'indovinatissimo duo formato da John Travolta e Olivia Newton-John.

Saranno in grado di replicarne il successo? Ci auguriamo tutti di sì,

E voi, che ne pensate di Summer Lovin'? Siete entusiasti all'idea di un prequel di Grease? Fateci sapere nei commenti.