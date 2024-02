Summer Frost, il nuovo sci-fi del regista di Ad Astra: protagonista Zoe Saldana

James Gray è impegnato con due ambiziosi progetti: Mayday, un film sulla giovinezza di JFK come Comandante della Marina nella II Guerra Mondiale, e Ezekiel Moss, una ghost story ambientata durante la Grande Depressione.

L'agenda del regista si arricchisce adesso con un nuovo titolo: a quanto pare, l'autore di Ad Astra e Armageddon Time sostituirà Neil Burger alla regia di Summer Frost, annunciato originariamente nel 2020. Protagonista assoluta della pellicola sarà Zoe Saldana, che recentemente è tornata al lavoro su Avatar, a fianco di James Cameron.

Summer Frost, basato sull'omonimo racconto breve di Blake Crouch, racconterà la storia di una designer di videogiochi in realtà virtuale. La vita della protagonista cambia repentinamente quando uno dei suoi personaggi non giocanti inizia a comportarsi in modo diverso da quanto previsto dalla programmazione.

La sinossi ufficiale del film recita così: "Maxine era stata creata per fare una cosa: morire. Ma il personaggio minore non-giocante del mondo che Riley (Saldana) sta costruendo prende una decisione impossibile: deviare selvaggiamente dalla rotta ed esplorare i confini della mappa. Quando la curiosa Riley estrae il suo codice per un esame più attento, tra le due si sviluppa una relazione emotiva. Presto Riley penserà a dei piani completamente nuovi per questa spontanea Intelligenza Artificiale, compreso portare Max nel mondo reale. Ma cosa succederebbe se anche Max avesse dei piani per il mondo reale?".

A suo tempo, James Gray si era dimostrato assai critico verso le logiche del cinema mainstream. Sarà interessante vedere in che modo il regista si rapporterà nuovamente alla fantascienza, genere che fino a questo momento ha affrontato soltanto con Ad Astra del 2019: film per il quale, comunque, non riuscì ad ottenere il montaggio finale che aveva previsto.