Sully, Clint Eastwood fece girare la scena piú drammatica del film senza prove!

Sully è la pellicola che ha visto collaborare due mostri sacri della Hollywood contemporaneall: Clint Eastwood e Tom Hanks. Il film ripercorre la complessa vicenda del capitano d'aviazione che salvo decine di vite e, allo stesso tempo, portò avanti una indagine.

Sully è stato in cima al botteghino per settimane confermandosi uno dei più grandi successi commerciali di Clint Eastwood . Il regista, nel corso dei decenni, ha abituato chi lavora con lui all'abitudine di girare senza provare o, addirittura, accettare riprese si primi ciak, senza farsi tanti problemi. Questo è successo anche per una delle scene più drammatiche di Sully ma la sua scelta aveva un motivo ben specifico.

Eastwood chiese a Tom Hanks di girare la scena della zattera, la più drammatica del film, in un solo ciak , per testimoniare lo sforza, la violenza e il dramma a cui il capitano ei membri del suo equipaggio furono sottoposti. La scelta di Eastwood non è stata un unicum nella sua carriera. Infatti, diverse volte, anche in altri film, il regista si è ritrovato a fare questa richiesta per catturare la "realtà" di ciò che raccontava.

