Sulla Mia Pelle: online il trailer del film Netflix sulla storia di Stefano Cucchi

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Sulla Mia Pelle, pellicola basata sugli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, morto nel 2009 durante la custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli. Il giovane sarà interpretato da Alessandro Borghi.

Diretto da Alessio Cremonini, il film ha aperto oggi la sezione Orizzonti della 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e verrà in seguito distribuito online da Netflix il 12 settembre, e in alcune sale in collaborazione con Lucky Red. Oltre a Borghi, il cast della pellicola include anche Max Tortora nei panni del padre del ragazzo, Jasmine Trinca nel ruolo della sorella e Milvia Marigliano nei panni della madre. La morte di Stefano Cucchi ha generato uno dei casi più celebri della cronaca giudiziaria italiana.

Borghi torna a Venezia a un anno di distanza dalla sua presenza come "madrino" della 74° edizione. L'attore è apparso sul grande schermo in pellicole come Non essere cattivo di Claudio Caligari, Dalida di Lisa Azuelos, Fortunata di Sergio Castellitto, Liubov-pret-a-porte di Max Nardari, The Place di Paolo Genovese e Napoli velata di Ferzan Ozpetek. Dopo aver recitato nei panni di Aureliano Adami, detto Numero 8, in Suburra di Stefano Sollima, Borghi ha interpretato il personaggio anche nello show Netflix Suburra - La Serie.

Sulla Mia Pelle arriverà sulla piattaforma streaming il 12 settembre.