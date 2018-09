Sulla Mia Pelle: Andrea Occhipinti si dimette da Presidente dei Distributori

La notizia è arrivata poco fa: Andrea Occhipinti, presidente dei distributori si dimette dall'incarico dopo 5 anni perché la distribuzione di Sulla Mia Pelle, film-docu su Stefano Cucchi, ha creato problemi agli esercenti. Dopo il salto vi riportiamo le sue parole.

A causa delle tensioni che si sono verificate per via della decisione di alcuni di distribuire Sulla Mia Pelle e di altri di non farlo, Occhipinti si è dimesso e al suo posto subentra Luigi Lonigro, fino alle prossime elezioni, che ci saranno a inizio ottobre.

Il comunicato recita: "Ho deciso di dimettermi perché la nostra scelta di distribuire Sulla mia pelle di Alessio Cremonini in contemporanea nelle sale e su Netflix ha creato molte tensioni tra gli esercenti che lo hanno programmato (pochi) e quelli che hanno scelto di non farlo (molti). II successo del film ha aumentato queste tensioni. Nonostante esistessero dei precedenti in Italia e ci sia un acceso dibattito a livello internazionale, non voglio che una scelta puramente aziendale venga considerata come una posizione della sezione distributori dell’Anica, visto il mio ruolo. Per non creare ombre o imbarazzo ai miei colleghi, ritengo quindi opportuno lasciare la carica di presidente. Cinemaundici e Lucky Red hanno deciso di produrre questo film prendendosi interamente il rischio imprenditoriale, con il solo contributo del tax credit previsto dalla Legge Cinema.

Tutto il resto è venuto dopo, a film finito. Abbiamo avuto l'occasione di portare un'opera prima italiana in 190 Paesi del mondo; siamo noi che abbiamo lottato affinché fosse possibile portarlo anche al cinema, per chi lo ha realizzato, per la storia che racconta, per l'importanza della visione condivisa, che solo la sala cinematografica può offrire. Sulla mia pelle è un film straordinario, apprezzato a tutti i livelli, dalla critica cinematografica più esigente e da un vastissimo pubblico; un film che ha il raro dono di unire il cinema vero all'impegno civile, dimostrando di avere una forza senza precedenti.

Per tutte queste ragioni è un unicum, e di conseguenza è unica la situazione in cui il film si è venuto a trovare. Lo dimostra il successo che ha avuto nelle sale nonostante tutti potessero vederlo su Netflix e malgrado le affollatissime proiezioni pirata organizzate su tutto il territorio nazionale. Sulla mia pelle non segna l'inizio di una nuova modalità distributiva: tutti i film Lucky Red rispettano e rispetteranno le finestre di sfruttamento. La centralità della sala cinematografica non è mai stata messa in discussione. Lascio la carica dopo cinque anni di intenso lavoro, di impegno e passione che hanno contribuito a tagliare molti traguardi.

La condivisione del percorso che ha portato all’approvazione e all’entrata a regime della nuove legge cinema, strumento fondamentale per il nostro settore; la creazione del Mia, che ha riportato in Italia e a Roma un moderno mercato dell'audiovisivo; la riforma del David di Donatello; il dialogo concreto instaurato con le major per poter normalizzare in Italia la distribuzione durante tutto il corso dell'anno; i successi ottenuti in ambito europeo sui temi del copyright e della territorialità. Sono ancora molte le cose da portare avanti insieme a tutte le realtà della filiera. La strada per arrivare a un superamento della stagionalità è ancora lunga, la pirateria rimane il grande problema irrisolto. Lascio però la carica di presidente con serenità, certo di poter e voler continuare a dare il mio contributo in qualità di associato dell'Anica sia come produttore sia come distributore."