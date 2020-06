Suite francese con Michelle Williams, un romanzo difficile per un adattamento sfortunato

Questa sera alle 21:10 Rai Movie trasmetterà il film Suite francese, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Irène Némirovsky che i produttori intendevano portare nelle sale fin dal 2006, quando i diritti vennero acquistati dalla Universal. Alla fine il film fu prodotto da Entertainment One con l'aiuto della BBC.

In realtà la pellicola non è l'adattamento fedele di tutto il romanzo della Némirovsky, ma solo della seconda parte di esso, sottotitolata Dolce. Pubblicato postumo nel 2004, i diritti del romanzo quindi vennero presi dalla Universal con l'intenzione di realizzarne un grande film e la scelta dello sceneggiatore ricadde su Ronald Harwood, che nel 2003 si era guadagnato il Premio Oscar per la sceneggiatura de Il pianista di Roman Polanski.

Nel 2007, però, i diritti passarono da Universal alla francese Groupe TF1, che ridimensionò il progetto e stanziò 15 milioni di euro di budget; per il copione vennero ingaggiati Saul Dibb e Matt Charman, con lo stesso Dibb che alla fine si occupò anche della regia del film. Dopo otto settimane di riprese in Belgio e una settimana in Francia, Suite francese era pronto. Venne ingaggiato Alexandre Desplat per la composizione della colonna sonora, ma all'ultimo momento venne rimpiazzato da Rael Jones, probabilmente a causa dell'agenda già fitta del compositore francese che nel 2014 si occuperà delle musiche di Grand Budapest Hotel, garantendogli il suo primo Premio Oscar della carriera.

Nonostante la presenza di un'attrice del calibro di Michelle Williams e del promettente attore belga Matthias Schoenaerts, lanciatissimo dopo il film Un sapore di ruggine e ossa del maestro Jacques Audiard, Suite francese si rivelò purtroppo un discreto flop di pubblico riuscendo comunque a convincere parte della critica che lodò principalmente le interpretazioni del cast.