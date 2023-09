Suitable Flesh: sesso, manette e sangue nel trailer del film tratto da Lovecraft!

I racconti di H.P. Lovecraft prendono di nuovo vita sul grande schermo con Suitable Flesh nuova pellicola thriller horror diretta da Joe Lynch (Knights of Badassdom) che debutterà al cinema il 27 ottobre.

Dopo Il seme della follia di John Carpenter, Joe Lynch adatta The Thing On The Doorstep di H.P. Lovecraft che si conferma, ancora una volta, sinonimo di terrore e di estrema raffinatezza quando si parla di paranormale. Protagonista di Suitable Flesh è la psichiatria Elizabeth Derby (interpretata da Heather Graham) che sviluppa un'ossessione per il suo giovane paziente, affetto da un disturbo estremo della personalità, ma pian pian avanzerà verso un'antica maledizione.

Il trailer di Suitable Flesh ci riporta in un'atmosfera ci invita subito a diffidare delle coppie perfette regalandoci una storia tanto sexy quanto orrida che. Il cast di Suitable Flesh è composto, oltre dalla star di Boogie Nights, da Judah Lewis, Bruce Davison, Johnathon Schaech e Barbara Crampton.

Ottobre è certamente il mese perfetto per i racconti da brividi che calcheranno il grande schermo: dopo L'esorcista - Il credente con il ritorno di Linda Blair e Saw X, si aggiunge alla lista anche Suitable Flesh. Ma nell'attesa che arrivi in sala potete dare un'occhiata alla nostra recensione de Il seme della follia.