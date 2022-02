Suicide Squad, Will Smith confessa:'Mi piacerebbe vedere l'uscita dell'Ayer Cut'

Il candidato all'Oscar Will Smith si aggiunge ai membri del team favorevole alla distribuzione dell'Ayer Cut di Suicide Squad, il film diretto da David Aye, modificato significativamente, secondo quanto dichiara lo stesso regista, in sala montaggio. La star ha dichiarato di essere interessato a vedere la versione di Ayer al cinema.

Intervistato sul red carpet della serie reboot di Willy, il principe di Bel-Air, di cui è produttore, Will Smith ha risposto così a Variety:"Ci sono un sacco di cose che sono rimaste sullo sfondo per Suicide Squad. Mi piace. Mi piacerebbe vederla. Adoro quel mondo. Adoro ciò che è stato creato in entrambe le versioni. Mi piacerebbe assolutamente". Anche Jared Leto vorrebbe l'Ayer Cut, sostenendo che è proprio per questo motivo che esiste lo streaming.



Da quando è esploso il successo della Snyder Cut di Justice League, i fan di Suicide Squad hanno chiesto a gran voce di poter vedere sullo schermo anche la versione del film completamente farina del sacco di David Ayer.

Secondo quanto dichiarato da Charles Roven mesi fa, vennero in realtà testate entrambe le versioni:"Io e i capi della DC in quel momento [Berg e Johns] ci sedemmo in una stanza e cercammo di capire quale sarebbe stata la versione migliore di entrambe le versioni. Ovviamente, il film ha apportato un bel cambiamento. Al pubblico è piaciuto abbastanza da chiederci un sequel. Ma sicuramente non era la visione esatta di David e non era la visione esatta dello studio. Quel processo di screening non è insolito".



David Ayer sostiene che non si tratti soltanto di scene eliminate da Suicide Squad ma una visione più complessiva dell'opera che sarebbe stata stravolta.