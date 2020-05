Suicide Squad, Warner Bros. sta seriamente pensando di rilasciare la Ayer Cut?

Dopo l'ufficialità del rilascio della tanto agognata Snyder Cut di Justice League le voci sull'esistenza di una Ayer Cut di Suicide Squad hanno cominciato a circolare in maniera spontanea ed a velocità ai limiti dell'incredibile.

Non che fosse imprevedibile: nell'ambito del DC Extended Universe il film che ha lanciato la Harley Quinn di Margot Robbie è probabilmente quello che più si contraddistingue per potenziale sprecato, e sono sicuramente in molti i fan che fremono all'idea di dargli una seconda possibilità nonostante il reboot di James Gunn in arrivo.

Ebbene, secondo le ultime voci Warner Bros. starebbe sul serio valutando l'idea di ripetere l'operazione portata a termine con Justice League: pare infatti che la famosa Ayer Cut sarebbe già in uno stato piuttosto avanzato di lavorazione, essendo stata utilizzata per i primi screening del film a cui successivamente sarebbero state apportate molte e significative modifiche.

Insomma, un'idea che ad oggi sembra tutt'altro che remota, soprattutto visto il clamore suscitato dall'annuncio dell'arrivo della versione estesa del film di Zack Snyder. A proposito: la Ayer Cut di Suicide Squad e la Snyder Cut potrebbero essere legate in maniera molto più stretta di quanto pensate; i fan poster di BossLogic su Suicide Squad, intanto, hanno anticipato l'uscita della Ayer Cut.