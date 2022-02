Suicide Squad, il video dell'Ayer Cut mostra una discussione tra Joker e Harley Quinn

Una nuova clip dell'Ayer Cut di Suicide Squad pubblicata sui social svela un frammento di 11 secondi nel quale avviene una discussione tra Harley Quinn (Margot Robbie) e Joker (Jared Leto). Il video è stato condiviso da The Film Exiles Podcast e mostra l'accesa reazione di Joker dopo aver strappato la fidanzata dalla task force.

La scena è molto diversa rispetto a quella vista al cinema. Nell'Ayer Cut Joker non è affatto contento di Harley, svelando quanto sia tossica la loro relazione.

Nella versione cinematografica Joker saluta Harley con un bacio appassionato e facendole alcune promesse.



Nel video che vi mostriamo Harley è entusiasta di vedere il fidanzato ma quest'ultimo è immediatamente ostile nei suoi confronti e le dice minacciosamente che parleranno della situazione.

Non si tratta della prima sequenza che mostra la differenza tra la versione nei cinema del film e quella pensata in origine dal regista, David Ayer.



Mesi fa Ayer pubblicò una serie di foto dell'Ayer Cut sul Joker, uno degli aspetti più controversi del film e, secondo il regista, maggiormente penalizzati dalla versione della produzione.

"Ho messo la mia vita in Suicide Squad. Ho realizzato qualcosa di straordinario. Il mio montaggio è un viaggio intricato ed emozionante con alcune persone cattive ed emarginate. Il montaggio in studio non è il mio film".



I fan chiedono da tempo di poter vedere la versione del regista e anche Will Smith vorrebbe l'Ayer Cut al cinema