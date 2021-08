Suicide Squad: dove vedere in streaming il film con Margot Robbie

Con The Suicide Squad James Gunn potrebbe finalmente riuscire a rendere giustizia a dei personaggi finora troppo bistrattati anche e soprattutto a causa del film di David Ayer uscito nel 2016 e mai troppo apprezzato da pubblico e critica: ma dove reperire quest'ultimo, nel caso in cui si voglia fare un confronto con il nuovo arrivato?

Il problema è presto risolto: più di un servizio streaming ci permette infatti di recuperare il film con Will Smith e Margot Robbie, anche se, a onor del vero, solo nel catalogo Netflix troviamo il cinecomic di David Ayer incluso nel catalogo senza la necessità di ulteriori esborsi.

Per chi non fosse abbonato a Netflix e fosse comunque intenzionato a recuperare il film o a concedersi un rewatch, vi segnaliamo invece che Suicide Squad è disponibile per il noleggio su TimVision (2,99 euro), Apple TV, Google Play, Chili, Microsoft e Amazon, questi ultimi al prezzo di 3,99 euro ma in qualità 4K (su TimVision ci si dovrà invece accontentare della qualità standard).

Insomma, le alternative non mancano: chiunque volesse ripassare le precedenti avventure di Harley Quinn e soci prima di fiondarsi al cinema non ha scuse per non farlo! A proposito del film del 2016: Margot Robbie e altri si sono detti a favore dell'uscita di una Ayer Cut: sarà la volta buona?