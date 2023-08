Suicide Squad, torna il Joker di Jared Leto: elegantissimo nella nuova foto!

Mentre Joker si appresta a tornare sul grande schermo con il sequel del film di Todd Phillips, l'ultima volta che il pubblico ha avuto modo di vedere il personaggio nel contesto del DCEU è stato con il Joker di Jared Leto. Il regista ha postato una immagine di una versione "alternativa" del personaggio.

Sono anni che ormai si parla di una possibile director's cut di Suicide Squad del 2016 ma, fino a questo momento, sembra che il progetto non sia assolutamente in cantiere. Proprio per questo motivo, ogni tanto, il regista David Ayer ha pubblicato una immagine sul proprio profilo Twitter nel quale viene mostrato il Joker di Jared Leto in giacca e cravatta, con un look molto alternativo rispetto molto più rock che il pubblico è stato abituato a vedere sul grande schermo all'epoca dell'uscita del film.

Le speranze dei fan che possa essere rilasciata una director's cut del film di Ayer è aumentata nel momento in cui la DC è finita nelle mani di James Gunn. Molti sperano che l'insistenza del regista nel pubblicare la sua versione della pellicola possa portare ad una rivalutazione generale del progetto che, secondo Ayer, è stato fortemente condizionato dai tagli e dalle volontà della Warner che avrebbe metto più volte le mani in ciò che il regista aveva realizzato.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Suicide Squad. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!