Suicide Squad, gli straordinari fan-poster di Bosslogic anticipano la Ayer Cut

Sulla scia dell'entusiasmo della Zack Snyder's Justice League, il celebre e celebrato artista Bosslogic ha realizzato alcuni fantastici poster fan-made per la director's cut di Suicide Squad di David Ayer.

Condivisi sulla pagina Twitter ufficiale di BossLogic sono apparsi ben tre poster diversi per la Suicide Squad di David Ayer, che includono apparizioni di tutti i protagonisti come Deadshot, Joker, Deadshot, Harley Quinn, Diablo, Captain Boomerang, Killer Croc, Rick Flag, Incantatrice e Katana. Inoltre spazio anche per un logo nuovo di zecca, nel quale la "A" di "Suicide Squad" si distingue dalle altre lettere e, evidenziata in rosso, lancia le parole "Ayer Cut".

L'esistenza della director's cut di Suicide Squad è stata confermata dallo stesso Ayer, che ha affermato che la sua visione del film era quasi completa, salvo alcuni effetti visivi mancanti. In precedenza Ayer ha parlato delle molte differenze tra la sua versione del film e il suo taglio teatrale, come una sottotrama romantica che coinvolge Harley Quinn e Deadshot, nonché altre scene che coinvolgono il Joker di Jared Leto.

Non sappiamo al momento se anche la Ayer Cut di Suicide Squad troverà spazio su HBO Max, soprattutto considerando che la Warner Bros. nel 2021 lancerà The Suicide Squad di James Gunn, una sorta di sequel/reboot del film del 2016: da quel film torneranno Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney, ai quali si uniranno i nuovi arrivati David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba e Michael Rooker. Il film arriva nelle sale il 6 agosto 2021.