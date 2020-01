Suicide Squad: ecco uno storyboard originale di David Ayer dedicato a Joker

Dalle pagine di Reddit è emerso uno storyboard di David Ayer che riguarda il Joker del suo Suicide Squad e che mostra esattamente come il personaggio sarebbe effettivamente sopravvissuto all'incidente in elicottero alla fine del film.

Come sappiamo, nel tentativo di salvare la sua amata, Joker tenta una missione in cui a bordo di un elicottero è deciso a prelevare Harley Quinn per portarla via con sé. Quando i due riescono effettivamente a fuggire in elicottero, questo viene abbattuto dagli uomini di Amanda Waller. Mentre vediamo Harley Quinn precipitare dall'elicottero per atterrare incolume sul tetto di una casa, non c'è dato sapere invece del destino del Joker di Jared Leto che sembra precipitare a bordo del velivolo.

Tuttavia, uno storyboard del regista del film finora rimasto inedito mostrerebbe proprio una scena in cui vediamo Joker emergere dalle fiamme e dalle macerie dell'elicottero, sopravvivendo al disastro con il suo inconfondibile sorriso stampato in volto. Questo sembra suggerire proprio che Ayer volesse riservare una scena finale per far tornare il suo Joker.

Il franchise di Suicide Squad sarà rilanciato da James Gunn con The Suicide Squad, progetto DC Films in uscita ad agosto 2021. Il film godrà anche di un reboot incentrato su Harley Quinn, Birds of Prey, in arrivo il prossimo 6 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo trailer del film.

Per quanto riguarda Ayer, il suo vociferato Gotham City Sirens è al momento bloccato dalla Warner/DC che giustamente vorrà vedere la performance al botteghino di Birds of Prey, che i primi analisti danno come un probabile successo. Nel frattempo, Warner Bros. e DC Films stanno sviluppando con successo un filone di film a sé stanti di cui fanno parte Joker, film di Todd Phillips premiato con il Leone d'Oro diventato il cinecomic più redditizio di tutti i tempi, e l'atteso The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.