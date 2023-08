Suicide Squad, quante speranze ci sono davvero per la Ayer Cut?

Passata la sbornia da Snyder Cut, il discorso si è allargato fino a coinvolgere un altra grande delusione targata DC (Extended) Universe: stiamo ovviamente parlando di Suicide Squad, il film di David Ayer del quale migliaia di fan aspettano ancora oggi l'arrivo di una versione definitiva curata in tutto e per tutto dal suo regista.

Lo stesso David Ayer è tornato a parlare dell'argomento nei giorni scorsi, facendo sì che sui social la questione tornasse a risollevarsi: questa Ayer Cut è effettivamente destinata a vedere la luce un anno o l'altro? La domanda che tormenta gli animi dei fan DC è questa, ma la situazione, al momento, sembra davvero tutt'altro che chiara.

L'esistenza della versione riveduta e corretta di Suicide Squad è in effetti stata confermata da più parti, ma sulla volontà di Warner Bros. di ripetere l'operazione concessa a Zack Snyder al momento tutti tacciono: sempre David Ayer ebbe a dire qualche tempo fa che James Gunn merita di poter lanciare il suo DC Universe in tutta tranquillità, aprendo ad alcune riflessioni in merito.

È possibile, infatti, che la produzione decida di affidarsi alla Ayer Cut di Suicide Squad per risollevare la propria situazione con un'operazione enormemente mediatica qualora il reboot del franchise non dovesse dare i frutti sperati; al tempo stesso è plausibile anche il discorso inverso, con la Ayer Cut lanciata sul mercato per sfruttare l'onda lunga dell'eventuale entusiasmo per il DC Universe targato Gunn/Safran. Ad oggi, però, tutto tace: l'opzione più quotata, al momento, è che la Ayer Cut continui a prendere la polvere nei meandri più oscuri degli uffici Warner Bros.