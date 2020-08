Suicide Squad: Sean Gunn rivela: 'È come un vecchio film di guerra, ma divertente'

Mentre scriviamo è in diretta sul nostro canale Twicth la maratona del DC FanDome, ma la notizia su The Suicide Squad che ci è appena giunta arriva da Sean Gunn, fratello del regista e membro del cast prima nella versione di David Ayer e poi in quella del regista di Guardiani della Galassia. Scopriamo insieme tutte le novità sulla trama!.

Ai microfoni di Discussing Film, l'attore ha infatti fornito preziose informazioni sulla storia e sui toni di The Suicide Squad, film attualmente in lavorazione:

"Mi chiedo cosa mi sia permesso dire", afferma ridendo. "In un certo senso ha quel tono da vecchia scuola, perché è quasi come un vecchio film di guerra, ma è divertente. È davvero forte. Per certi versi mi sembra che abbia un po' della magia che avevano i Guardiani, ma è per un pubblico un po' più adulto. In fondo è mio fratello, non può non essere divertente. In pratica ha tutto: c'è molta azione, molta commedia, molto cuore. È qualcosa di epico".

In attesa di altre rivelazioni, che dovrebbero arrivare nei prossimi minuti, v'invitiamo a seguirci e vi suggeriamo il recente commento di John Cena su The Suicide Squad, l'ex-wrestler si è infatti detto entusiasta dell'esperienza e della collaborazione con James Gunn, il quale custodisce ancora gelosamente il ruolo di Idris Elba nel suo The Suicide Squad.