Suicide Squad, Scott Eastwood: 'Non tornai per James Gunn su consiglio di mio padre Clint'

Dopo il successo di Zack Snyder's Justice League, si è tornato a parlare di un possibile Ayer's Cut dopo il fallimento della prima Suicide Squad. Il personaggio di Scott Eastwood, figlio di Clint, fu massicciamente tagliato, cosa che lo spinse a non accettare l'offerta di James Gunn sul sequel anche su consiglio del padre.

Dei tanti fallimenti che hanno fatto perdere terreno alla Warner rispetto all’universo cinematico portato avanti dai diretti avversari dell’MCU e che di fatto hanno disintegrato il canone del DCEU, due film in particolare – dalla storia produttiva simile – sembrano aver giocato un ruolo, ora citati in coppia nella speranza che la seconda chance dell’uno venga concesso anche all’altro. Stiamo parlando di Justice League e del primo Suicide Squad, che per ragioni diverse hanno subito un montaggio che ne ha fondamentalmente massacrato il potenziale. Per il primo è stato l’intervento di Joss Whedon, subentrato a Snyder dopo la morte di sua figlia. Per il secondo il monataggio in studio sul quale David Ayer non ha avuto voce in capitolo.

Ma se il primo si è redento con uno Snyder’s Cut di quattro ore ben accolto dai fan, il secondo si è visto derubricato a fallimento senza possibilità di replica, lasciando a James Gunn – che di recente però ha rivendicato la propria indipendenza su DCEU e MCU – l’onere di recuperare con The Suicide Squad: con tanto di articolo davanti, a segnalare che la prima è semplicemente da dimenticare. Ma con le recenti voci su un Ayer’s Cut molto più godibile e da molti invocato, anche Scott Eastwood ha fatto sentire la propria voce: “Ayer mi disse tipo: ‘Intraprendi questo viaggio con me. Ti farò sembrare un tosto. Farò risaltare il tuo personaggio'. Non sapevo nemmeno quale fosse il personaggio in quel momento. Ho parlato con David e so che il mio ruolo ha avuto ‘molto più amore’ nel taglio di Ayer”. Nell’originale quindi, il GQ Edwards sarebbe stato molto più presente.

Quando poi James Gunn – che solo tre giorni fa ha chiuso in bellezza lo spin off Peacemaker – l’ha richiamato per il ruolo, Eastwood ha rifiutato per problemi contrattuali su consiglio del padre Clint: "Non volevano pagarmi soldi per i film successivi e non avevano una sceneggiatura, quindi non sapevo in cosa mi sarei impegnato. Ho detto a mio padre: 'Non vogliono pagarmi.' E lui ha risposto: ‘Se ti sembra che abbiano davvero bisogno di te e se è una buona parte, fallo. In caso contrario, non farlo’". Sulla questione del suo cut, Ayer si è messo a nudo in una recente lettera aperta: "Ho messo la mia vita in Suicide Squad. Ho realizzato qualcosa di straordinario. Il mio montaggio è un viaggio intricato ed emotivo, di cui molto è stato scartato o non calcolato. Il montaggio in studio non è il mio film. Lo ripeto. Il mio taglio copre tutti gli archi dei personaggi tradizionali, con prestazioni straordinarie e una solida risoluzione del terzo atto. Solo una manciata di persone l'ha vista”. Voi che ne pensate del consiglio di Clint Eastwood? Ditecelo nei commenti!