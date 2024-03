Suicide Squad, Ryan Gosling doveva essere Joker! Perché la star di Barbie perse il ruolo?

Ryan Gosling e Margot Robbie sono stati i protagonisti indiscussi di questa stagione cinematografica, ma avrebbero dovuto lavorare insieme anche in un altro progetto, Suicide Squad: Gosling, infatti, avrebbe potuto vestire i panni di Joker nel film di David Ayer del 2016. Ma cos’ha portato l’attore a prendere una direzione diversa?

Uno dei nomi papabili per il ruolo di Joker era, infatti, Ryan Gosling, reduce della performance di Ken al Dolby Theatre, entrata di diritto nella classifica dei 5 momenti più memorabili degli Oscar 2024. La star avrebbe potuto fare il suo esordio nell’universo DC in uno dei ruoli più controversi del franchise. Ma perché alla fine si optò per un’altra soluzione? Fu Gosling a rifiutare o furono i DC Studios a fare un passo indietro?

A quanto riportato da TheWrap, l’interprete del tanto amato Ken rifiutò il ruolo perché non voleva sentirsi schiavo di un contratto estremamente vincolante, poiché era un contratto multi-film. Fino ad oggi, infatti, Gosling non ha mai realizzato sequel dei suoi film durante la sua lunga carriera (se si esclude Blade Runner 2049), una regola non scritta che l’attore non ha infranto nemmeno per il celebre villain di casa DC: il ruolo finì quindi a Jered Leto. Nonostante l’illustre cast, la rappresentazione di questo Joker non ha fatto impazzire i fan, raggiungendo il primato di film DC con punteggio più basso su Rotten Tomatos. Ma quali sono i prossimi progetti di Ryan Gosling?

La star fa parte del cast di uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica: The Fall Guy, diretto da David Leitch. A quanto pare il film ha già ricevuto la benedizione da parte di Steven Spielberg: in una recente intervista, infatti, Ryan Gosling ha svelato che Spielberg ama The Fall Guy. Non ci resta che attendere l’arrivo nelle sale della pellicola, prevista per l’1 marzo 2024.

