Suicide Squad, quale Robin ha ucciso il Joker di Jared Leto? La risposta di David Ayer

In Batman v Superman: Dawn of Justice viene mostrata una sequenza in cui si vede il costume di Robin che indicava la sua morte per mano del Joker. Un'ipotesi confermata poi in Suicide Squad ma in nessuno dei due casi è stato svelato quale fosse la versione di Robin ad aver perso la vita a causa del folle villain di Batman.

I fan inizialmente ipotizzarono potesse trattarsi di Jason Todd ma a quanto pare la verità è un'altra. Durante una recente conversazione con i fan su Twitter, David Ayer ha svelato che il Robin ucciso dal Joker è in realtà Dick Grayson.

Siete sorpresi da questa rivelazione o ve l'aspettavate?



Ricordiamo che dopo l'ufficializzazione della Snyder Cut, anche David Ayer ha voluto pubblicamente dichiarare di esser intenzionato a mostrare ai fan l'Ayer Cut di Suicide Squad, di fatto accusando la produzione di aver in qualche modo alterato il risultato finale del film, una delle più grandi delusioni del DC Universe, soprattutto per la limitata presenza del Joker di Jared Leto.

In questo periodo Ayer sta diffondendo diverse immagini inedite dell'Ayer Cut, tra cui quella in cui Katana è posseduta dall'Incantatrice.

In un'altra immagine Joker e Harley Quinn tornano insieme. Nel film di Ayer i due si divideranno in maniera rocambolesca.

James Gunn sta realizzando una sua versione del film, The Suicide Squad, prima di dedicarsi a Guardiani della Galassia Vol. 3.