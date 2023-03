Suicide Squad, il regista si pente di QUEL tatuaggio del Joker

Nel 2016 usciva Suicide Squad film che ha visto Jared Leto nella versione del Joker più criticata di sempre. Nonostante ciò, il film ha ricevuto l'anno successivo un Oscar per "miglior trucco".

A proposito di questo, il regista David Ayer ha rivelato recentemente per The Direct un tatuaggio in particolare che non avrebbe molto apprezzato: si tratta della scritta "damaged", che si trova sulla fronte del Joker. Le parole del regista sono state: "È una scelta estetica che vorrei non aver fatto. Chiaramente è stata molto discussa".

Intanto è apparsa una nuova immagine del Joker di Leto pubblicata dallo stesso regista su Twitter, con la descrizione "sperimenti". Anche in questo caso appare però il tatuaggio in questione. In uno dei commenti il regista ha affermato che: "Questi esperimenti di design fanno parte del processo creativa. L'ispirazione è stata presa dall'enorme volume dei differenti look che Joker ha avuto nei fumetti nel corso dei decenni".

Nonostante le critiche, ultimamente si sta lottando per il rilascio dell'Ayer Cut, la versione originale del regista che vedrebbe Leto in un Joker più sfaccettato e soprattutto più presente. A quanto pare tale montaggio sarebbe stato mostrato ad un fan, poi definitosi entusiasta per una versione così, a detta sua, "incredibile e completamente diversa da quella vista al cinema", ma soprattutto dal "taglio maturo".

