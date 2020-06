Suicide Squad: la regista di Birds of Prey sostiene David Ayer per le modifiche al film

Nei giorni scorsi David Ayer si è lamentato per come è stato trattato Suicide Squad, spiegando come Batman v Superman: Dawn of Justice e Deadpool abbiano il final cut del suo film. A causa della risposta negativa al film di Snyder, secondo Ayer, i produttori volevano ravvivare in qualche modo Suicide Squad. Cathy Yan su Twitter sostiene il collega.

"Mi dispiace tanto che ti sia successo, David. Capisco il dolore" ha scritto su Twitter la regista di Birds of Prey, riportando un tweet di David Ayer nel quale il regista di Suicide Squad pubblica due frame del Joker e afferma:"Questo è stato rifatto perchè il tono era 'troppo scuro'. Il mio primo atto era un film normalmente costruito. Mi sono ispirato a Nolan. C'erano vere scene con un'incredibile recitazione tra Jared e Margot. Joker era terrificante. Harley era complessa".

A The Hollywood Reporter, Cathy Yan ha raccontato tutto quello che ha dovuto fare per mantenere la scena il più inquietante possibile per il final cut; mostrare Black Mask come cattivo assoluto e vedere una donna che si spoglia e balla in un silenzio di tomba all'interno del locale.



"Sarò onesta, abbiamo dovuto lottare per mantenere quella scena perchè era scomoda. Era rischiosa e abbiamo dovuto lottare per mantenerla. Ci sono dei montaggi del film senza di essa. Sono davvero contenta che l'abbiamo mantenuta perchè penso sia importante. Penso che molte persone siano state colpite da quella scena".

Invece il regista di Suicide Squad pare non abbia avuto questa fortuna; David Ayer sostiene che Suicide Squad sia stato ridotto a barzelletta e vorrebbe che uscisse la Ayer Cut.

Nel frattempo è stata ufficializzata la Snyder Cut di Justice League per HBO Max.