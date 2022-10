Suicide Squad, proiettata la Ayer Cut: 'C'è più Batman, Joker di Jared Leto ruba la scena'

Qualche mese fa il regista David Ayer aveva assicurato che la Ayer Cut di Suicide Squad è pronta, e la controprova è arrivata in questi minuti fa uno spettatore che ha avuto il privilegio di assistere ad una proiezione privata del film.

"Ho avuto l'onore di essere ospite di David Ayer per una proiezione privata di 'The Cut'" ha scritto il gestore del famoso account Twitter Release The Ayer Cut, il principale profilo di sponsorizzazione della versione integrale del cinecomix DC del 2016. "Sono ben 2 ore e 23 minuti di un film incredibile! La storia è completamente diversa da quella che si è vista al cinema! Dimenticate quella versione, il montaggio e l'ordine delle scene cambia totalmente. Questo film ha un messaggio molto più profondo: non posso fornire dettagli specifici sull'arco dei personaggi, per ragioni ovvie, ma vi assicuro che il 'taglio maturo' di David conferisce una grande profondità a tutti i protagonisti."

L'utente ha potuto fornire anche qualche dettaglio in più: "La storia e il film tutto hanno una qualità superiore. Cara Delevingne è fantastica!! Il Joker di Jared Leto ruba semplicemente la scena, e le scene con il Batman di Ben Affleck sono molto più lunghe di quelle viste in sala." Inoltre, a quanto pare la Ayer Cut non include la famosa scena in cui il Flash di Ezra Miller arresta il Boomerang di Jai Courtney, aggiunta evidentemente per volere di Warner Bros.

Generalmente vi avviseremmo di prendere queste dichiarazioni con le pinze, ma come potete vedere in calce all'articolo lo stesso David Ayer ha confermato di aver organizzato la proiezione privata con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale. Che la Ayer Cut sia davvero all'orizzonte? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Per altri contenuti, guardare delle foto inedite del Joker di Jared Leto tratte dalla versione integrale di Suicide Squad.