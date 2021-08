Suicide Squad: pomiciata tra Margot Robbie e Will Smith nella foto inedita della Ayer Cut!

In queste ore, mentre continua a spopolare su Twitter l'hashtag ReleaseTheAyerCut, è emersa una clamorosa nuova foto inedita di Suicide Squad, il tanto vituperato cinecomic del 2016 scritto e diretto da David Ayer.

Nelle scorse ore infatti potreste aver notato su Twitter che l'hashtag per la director's cut di Suicide Squad è tornato in tendenza con oltre 300mila tweet, e per accontentare i fan hanno iniziato a circolare sul social alcuni contenuti inediti come storyline sconosciute, passaggi della sceneggiatura dalla versione originale del film di David Ayer e perfino alcune immagini: tra queste, l'account Twitter RTAyerCutSS "ReleaseTheAyerCut", ha postato una fotografia di Deadshot di Will Smith e Harley Quinn di Margot Robbie che si baciano, un'immagine che è diventata rapidamente virale online mandando i fan in delirio.

Molti lettori dei fumetti hanno sottolineato che Harley Quinn e Deadshot hanno fatto coppia sulle pagine della DC Comics nel corso della loro vita editoriale, e alcuni hanno anche ricordato che in precedenza David Ayer aveva rivelato che nella sua versione del film i due personaggi avrebbero intrapreso una relazione, a differenza del montaggio presentato nei cinema nel 2016 dove Harley e Deadshot diventano solo amici. precedentemente agganciata alcune volte sulle pagine della DC Comics. Alla fine, il taglio teatrale di Suicide Squad del 2016 vede la coppia agire più come amica che come un partner romantico. Sulla scia di Justice League di Zack Snyder, i fan sono tornati a sperare che la Warner Bros. possa fornire lo stesso trattamento al film di Ayer. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

