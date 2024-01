Suicide Squad, quale personaggio sarebbe sopravvissuto nella Ayer Cut?

È da parecchio tempo che il regista David Ayer intende condividere la sua Ayer Cut che a suo avviso cambierà il corso della storia. Dalle ultime dichiarazioni del diretto interessato, si comprendono già le differenze di trama che ci aspettano nella prossima uscita.

In una risposta su X/Twitter, David Ayer ha risposto ad una domanda di un fan che verteva sulle differenze tra il suo cut personale e quello che ha visto la luce nel 2016: "Chiesto e risposto. Onestamente non vale la pena rispondere di nuovo. Ma ecco: avevo un arco completo del Joker e il personaggio era spaventoso e formidabile. Harley aveva un arco narrativo, era il suo film".

Il regista ha continuato svelando altri dettagli completamente differenti: "Diablo sopravvive. Finale diverso. Enchantress / June avevano un arco narrativo e avevano un senso. Flag ha avuto un vero e proprio viaggio. Dead shot e Zoe - di più. Una visione più profonda. Mentre il film era caratterizzato dalla brillante colonna sonora di Price".

Nell'Ayer cut, dunque, il personaggio di Diablo (interpretato da Chato Santana) non si sacrifica in un'esplosione per proteggere i suoi amici. Morte che invece c'è nel film arrivato nelle sale.

Avreste preferito questa versione dei fatti?